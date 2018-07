Con molta probabilità si tratta del 26enne scomparso il 3 luglio dopo un tuffo in acqua dal pennello dell’Albula. Sul posto la Capitaneria di Porto

Foto di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Svolta nella mattinata del 5 luglio sulle ricerche del giovane migrante in Riviera.

Un pescatore ha notato, vicino al Molo Sud, un corpo e ha allertato la Capitaneria di Porto. Con molta probabilità si tratta del 26enne originario del Gambia scomparso il 3 luglio dopo un tuffo in mare dal pennello dell’Albula.

Sul posto è giunto il personale del 118 insieme agli uomini della Guardia Costiera. Si attende il riconoscimento anche da parte del centro di prima accoglienza dell’entroterra dove il gambiano era ospite.

Il cadavere è stato recuperato dai militari e portato sulla banchina. Presente il Comandante della Capitaneria di Porto, Alessio Morelli. Sul luogo è giunta anche la Polizia e l’impresa di pompe funebri.

Il corpo è stato, infatti, portato in ospedale, all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria e probabilmente sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause del decesso.

Si conclude, purtroppo, in maniera tragica questa vicenda.

