VIAREGGIO – L’Happy Car Samb Beach Soccer è arrivata a Viareggio, dove oggi è scattata la Coppa Italia 2018. I rossoblù esordiranno domani alle ore 16,30 contro Palazzolo (match in diretta con telecronaca sulla nostra pagina Facebook), con i siciliani che hanno battuto 12-2 l’Atletico Licata e sono passati al turno successivo.

La Samb si presenta a questo appuntamento da campione in carica, dopo la finale vinta lo scorso anno a Terracina contro gli eterni rivali del Viareggio, poi battuti anche in Supercoppa e nella semifinale scudetto giocata a San Benedetto. Proprio la Coppa Italia 2017 fu il primo passo verso lo storico Triplete, festeggiato alla grande sulle spiagge della Riviera.

Mister Oliviero Di Lorenzo non potrà contare sul capitano Bruno Novo, in procinto di diventare papà e pronto a tornare presto a disposizione per dare una mano ai compagni. Per il resto rosa al completo per i rossoblù, che possono contare sugli stranieri Jordan Soares, Pedro Moran e Pablo Perez Gonzalez.

Domani, dunque, scatta l’operazione Coppa Italia per Samb: ripetersi non sarà semplice, ma tutti uniti nulla è impossibile.

