MARTINSICURO – Due giorni di blackout sul lungomare nord di Martinsicuro che avevano portato molti a pensare a disservizi da parte del gestore, come avvenuto in piena estate anche lo scorso anno. Si è invece scoperto che qualcuno, per motivi al momento sconosciuti, abbia manomesso i quadri elettrici della pubblica illuminazione. A renderlo noto è stato il sindaco Massimo Vagnoni.

“Nelle ultime due sere c’è stata una interruzione dell’illuminazione da Via Moro verso nord – scrive il sindaco – In entrambi i casi, la ditta intervenuta ha trovato i quadri aperti e gli interruttori staccati. Segni evidenti, quindi, di manomissioni e non di non corretto funzionamento della linea. Sono state attivate procedure per evitare che si ripetano simili situazioni e verifiche sul campo al fine di individuare eventuali responsabili .

Mi spiace per la situazione ma , al netto delle criticità del contratto in essere che stiamo cercando di risolvere al più presto possibile con correttivi a quanto contrattualizzato, dover affrontare anche queste situazioni rende ancora più complicato il tutto”.

