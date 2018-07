Dovrebbe trattarsi, con probabilità, di un incendio accidentale. Uomini al lavoro, attualmente, anche per la messa in sicurezza dell’area interessata

RIPATRANSONE – Il Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Ascoli ha diramato immagini e un filmato per l’operazione effettuata nel primo pomeriggio del 4 luglio.

A Ripatransone, in contrada San Rustico, un silos, contenente segatura, aveva preso fuoco in una falegnameria. Sul posto sono giunti quattro automezzi dei pompieri per lo spegnimento del rogo. Nessun ferito.

Dovrebbe trattarsi, con probabilità, di un incendio accidentale, i Vigili del Fuoco hanno lavorato anche per la messa in sicurezza dell’area.

Qui il video diramato dal Comando.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 156 volte, 18 oggi)