SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro colpo “green” della Samb che, dopo il bomber Minnozzi, comunica l’acquisto di un altro attaccante giovanissimo. Si tratta di Davide Sabatini, classe ’99, ex Albalonga Calcio.

Romano di nascita, come ricordano i rossoblu, Sabatini ha mosso i primi passi proprio negli Under 17 della Roma e si legherà alla Samb per la stagione 2018/19 con un contratto annuale di addestramento. Resta da capire se il ragazzo verrà messo in pianta stabile in rosa oppure no.

Con i laziali in D lo scorso anno Sabatini ha collezionato 33 presenze (26 da titolare) mettendo a segno 8 gol.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 102 volte, 102 oggi)