GROTTAMMARE – Grande colpo del Grottammare calcio che ingaggia Massimiliano Zazzetta come Responsabile del Settore Giovanile ed allenatore della squadra Juniores. L’ex difensore della Samb arriva in biancoceleste dopo le esperienze come tecnico degli Allievi della società rossoblu e della Fermana. Nuovo ruolo anche per Fabio Massaroni che diventa Responsabile della scuola calcio.

Questo l’intero organigramma della Scuola calcio e del Settore Giovanile del Grottammare calcio 2018/19:

SCUOLA CALCIO

Responsabile: Fabio Massaroni

Allenatore Primi Calci 2010/2011: Claudio Barbizzi

Allenatore Pulcini 2009: Gian Andrea Mariani

Allenatore Pulcini 2008: Diego Talamonti

Allenatore Esordienti 2007: Ludovico Capriotti

Allenatore Esordienti 2006: Davide Traini

Responsabile preparatore motorio: Professor Gianni Franco

Preparatore motorio: Ausonio Assenti

Preparatore Portieri: Paolo Amatucci

SETTORE GIOVANILE

Responsabile: Massimiliano Zazzetta

Allenatore Juniores: Massimiliano Zazzetta

Allenatore Allievi: Ludovico Capriotti

Allenatore Giovanissimi: Valeriano Fausti

Preparatore atletico: Massimiliano Lattanzi

Preparatore portieri: Saverio Croci

Tutor allenamenti mentali: Andrea Marchionni.

