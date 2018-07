CUPRA MARITTIMA – Si è spento oggi a 91 anni a Cupra Marittima Armando Rosati, ex calciatore e allenatore che ha esportato calcio un po’ in tutta Italia. Nato a San Benedetto, Rosati ricopriva il ruolo di mezz’ala. Suo fratello, Tom Rosati, allenò anche in Serie A il Cesena dopo essere stato protagonista della prima promozione in B della Samb a metà anni ’50. Un altro fratello, Franco, giocò in Serie A con Messina e Pescara, dove adesso vive.

Armando Rosati, che da anni risiedeva a Cupra, ha giocato dal secondo dopoguerra con le maglie della Samb, Civitanovese e Sangiorgese segnando un gol storico contro l’Ascoli in un derby nel 1948 fra bianconeri e rossoblu. Appese le scarpette al chiodo allenò diverse squadre tra le quali Fermana, Civitanovese, Ischia, Nardò, Avezzano, Termoli, Lanciano ed Elpidiense.

