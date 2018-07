Sul posto 118 e Polizia Municipale per i soccorsi e i rilievi. In fase di accertamento, da parte dei Vigili cuprensi, la dinamica del sinistro

CUPRA MARITTIMA – Incidente nella mattinata del 4 luglio.

Sulla Statale 16, a Cupra Marittima, incidente fra auto e bici in cause di accertamento da parte della Polizia Municipale cuprense, giunta sul luogo per i rilievi.

Il ciclista, un 42enne di Grottammare, è stato portato in ospedale a San Benedetto del Tronto tramite ambulanza per le cure mediche.

