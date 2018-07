SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto piange la scomparsa di Nazzareno Grannò, uno dei pionieri del nuoto sambenedettese, sia in mare aperto che in piscina, dove per anni ha insegnato rilasciando i brevetti per il salvataggio in mare a centinaia di ragazzi.

“Attraverso questa disciplina, ha contribuito a far amare lo sport e la nostra città, alla storia della quale ha dedicato e lasciato diverse raccolte fotografiche” lo ricorda l’amico Nazzareno Falaschetti. Tra le raccolte di Grannò anche “Vota ci’ , in ricordo dei tantissimi “bambini funai”impegnati a girare la ruota.

“Un uomo di altri tempi, legato ed interessato alla sua comunità, alla sua città che amava tantissimo, alla quale avrebbe potuto dare molto se non fosse stato martoriato da una tremenda malattia, che ha combattuto però, sempre con forza e dignità” sono ancora le parole di Falaschetti.

Grannò aveva 79 anni. I funerali si terranno oggi presso la chiesa di San Giuseppe. Le più sentite condoglianze alla moglie Angela, i figli Guglielma e Saul, il genero Nazzareno e la nuora Alessia assieme al fratello Gabriele e i nipoti.

