SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Via Dandolo, in piena zona porto, torna a essere una discarica a cielo aperto. Già un anno fa le condizioni della zona furono portate all’attenzione da un ristoratore che si trovava di fronte, tutti i giorni, uno spettacolo non proprio salubre: una serie di rifiuti gettati selvaggiamente attorno ai cassonetti. “I miei clienti lo notano” diceva l’imprenditore, la cui istanza fu raccolta dal consigliere del Pd Tonino Capriotti. CLICCA QUI.

A distanza di 365 giorni, e nonostante nel frattempo in quella parte (la Nord) del porto i cassonetti siano stati tolti, via Dandolo sembra essere tornata una discarica a cielo aperto.

Di stamattina queste foto in cui si vedono cassette piene di pesce marcio accanto a scarti per l’edilizia. Insomma la situazione non sembra essere migliorata nonostante un cittadino, che ci ha avvisati, dica di aver contattato i vigili urbani, senza però che nessuno sia ancora intervenuto.

Le foto.

