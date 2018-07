SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale in Riviera.

Dopo un anno di stop, domenica 8 luglio torna uno degli eventi più apprezzati degli ultimi anni nel centro storico di San Benedetto.

Tornano, infatti, gli “Aperitivi sotto al Torrione”, una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Amici del Paese Alto in collaborazione con il Comitato di quartiere.

Un evento adatto a chi ama vivere un momento di relax degustando un calice di vino locale accompagnato da assaggi del nostro territorio, comodamente seduti nella suggestiva piazza Sacconi ai piedi della Torre dei Gualtieri.

Sono tre le date scelte dagli organizzatori per l’estate 2018: 8 luglio – 22 luglio e 19 agosto. Gli aperitivi saranno serviti dalle ore 19.30 in poi.

“Oltre ad aver pensato per questa estate appena iniziata tanti eventi culturali insieme all’amministrazione Comunale, abbiamo deciso di riproporre anche un evento gastronomico come appunto gli Aperitivi sotto la Torre perché ci siamo resi conto che la loro mancanza lo scorso anno si è fatta sentire. È un appuntamento unico perché si differenzia dalle solite sagre: qui la proposta è quella della degustazione e del relax, potendo vivere un’ora in compagnia degli amici lontani dalla solita confusione”, spiega Italo Giuliani presidente dell’Associazione Culturale Amici del Paese Alto.