GIULIANOVA – Si terrà il prossimo 10 luglio in Comune, a Giulianova, alle ore 19, l’incontro per fare il punto ed illustrare il progetto di messa in sicurezza del fiume Tordino.

L’incontro, a cui sono stati invitati i due comitati di quartiere, Annunziata e Lido, i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza e gli assessori, segue l’assemblea del Comitato di quartiere Annunziata del 28 maggio scorso in cui il sindaco Francesco Mastromauro e l’assessore regionale Dino Pepe, trattando della questione, si erano impegnati a fissare un confronto con i tecnici del Genio Civile.

