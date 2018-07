GIULIANOVA – Nei mesi di luglio e agosto il Polo Museale Civico di Giulianova, su indicazione e grazie alle risorse economiche garantite e messe a disposizione dall’assessorato alla Cultura, amplia il servizio con nuove aperture, laboratori didattici per bambini, visite guidate e la mostra personale “Luca Farina. frammenti di grazia” presso il Museo archeologico “Torrione La Rocca”, in collaborazione con il Museo d’arte dello Splendore, a cura di Marialuisa De Santis e Sirio Maria Pomante.

Il Punto Infomazioni e Accoglienza dei civici musei in piazza Buozzi, al piano terra del Palazzo Ducale, è a disposizione dei visitatori dal martedì alla domenica, dalle ore 17,30 alle 22 (mercoledì fino alle 23 in occasione dell’evento “Attenti al Luppolo” dal 5 luglio all’8 agosto), il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13.

Il Museo archeologico in via del Popolo e le sedi museali di piazza della Libertà con la Cappella gentilizia De Bartolomei e la Sala di scultura “Raffaello Pagliaccetti” sono aperte al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 21 alle 23.

“Raddoppiano inoltre – dichiara la vicesindaco con delega alla Cultura Nausicaa Cameli – gli appuntamenti con le “Passeggiate nell’antica Giulia”, ovvero le visite guidate gratuite alla scoperta del centro storico e dei musei comunali in esso diffusi: il mercoledì alle 21.30 e la domenica alle 17.30 con ritrovo in piazza Buozzi, presso il Punto Informazioni e Accoglienza del Polo Museale Civico. In entrambe le occasioni è disponibile il servizio di trenino turistico dal Lido al Centro Storico, andata e ritorno, per e da piazza Belvedere”.

Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate e dei laboratori didattici si prega di chiamare il numero 0858021290 oppure inviare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it. Pagina Facebook: “Polo Museale Civico Giulianova”.

