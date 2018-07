SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Volevo segnalare alcune strade della nostra città divenute ormai pericolose per i danni causati dalle radici degli alberi. Mi riferisco in particolare a Via Marradi, nota come la salita dei Leoni, e Via Moretti di fronte all’ingresso della Scuola elementare” così inizia un’interrogazione di Tonino Capriotti (Pd) sullo stato delle strade di San Benedetto aggiungendo come ormai quelle due in particolare siano diventate pericolose per il transito di bici, moto e vetture.

Non solo via Marradi però. “Questo problema riguarda gran parte della città, marciapiedi e strade sono solcati da radici di alberi, che pervicacemente solcano l’asfalto, lo spaccano fino ad emergere in superficie creando sporgenze insidiose e mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti e, soprattutto, quella dei motociclisti” chiosa il democratico allegando anche alcune foto.

“È sicuramente una sua competenza garantire la sicurezza delle strade della città per prevenire incidenti” continua il consigliere comunale “le chiedo pertanto formalmente un intervento immediato di ripristino del manto stradale di Via Moretti, in particolare nel tratto tra Via Curzi e Via Balilla, ed in Via Marradi in particolare nella corsia Nord ed un piano di manutenzione che riguardi tutta la città. Le chiedo in particolare di essere preciso e di fornirci delle date di riferimento”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 27 oggi)