SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Centinaia di persone sono arrivate alla Chiesa di San Filippo Neri, nel pomeriggio del 3 luglio, per l’ultimo saluto a Giovanni Pompei, lo sfortunato ex calciatore di Samb, Ascoli, Taranto e Bologna, scomparso domenica dopo aver lottato per qualche anno con un terribile male. “Era un guerriero” dicono di lui gli amici anche nel giorno dell’addio.

Tante le personalità della nostra città e tanti anche i tifosi rossoblu e i rimandi alla Samb, sua squadra del cuore in cui riuscì da sambenedettese, a giocare nella stagione 2004-2005. Ex giocatori e compagni ma anche colleghi di lavoro. I suoi amici, all’uscita della bara dalla chiesa (bara sui cui sono state appoggiate sia la maglia della Samb che quella dell’Ascoli), gli hanno riservato anche uno striscione con su scritto: “Jé sòle nù salùt. Ce revedem ‘nparadise” (E’ solo un saluto. Ci rivediamo in paradiso). Nella chiesa riecheggiano le note di Bob Marley, De Gregori e Jovanotti con “Io non sono solo”.

Davvero un lungo addio per il 37enne sambenedettese: da una parte la grande volontà di rendere giustamente omaggio ad una persona davvero amata e stimata dalla comunità, dall’altra la comprensibile difficoltà a lasciare andare un figlio, un nipote, un fratello, un cugino, uno zio e un amico. Emozioni e lacrime si mescolano fra i numerosi presenti. Ognuno di loro ha un personale ricordo di Giovanni.

Gli applausi “rompono” quel rispettoso silenzio che aveva accolto Giovanni all’entrata e all’uscita della chiesa. Numerosi palloncini rossi, blu e bianchi sono stati fatti volare in aria per salutare ancora un’ultima volta il 37enne di San Benedetto. In tanti si abbracciano e si fanno forza davanti ai familiari e parenti di Giovanni. Un giusto tributo ad una persona considerata da molti speciale e con una forza incredibile nonostante il male e la sfortuna. Ci uniamo nuovamente alle condoglianze per l’intera famiglia Pompei

