SANBENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il grandissimo successo del concerto all’alba per il Solstizio d’Estate, è in programma un nuovo appuntamento con la musica classica in Riserva a Porto d’Ascoli.

Il secondo dei quattro concerti in programma per questa estate 2018, si svolgerà sabato 7 luglio di fronte alla Torre sul Porto. Questa volta la suggestiva esibizione si terrà nelle ore serali per assistere al tramonto del sole, a contatto con la natura, nella magica cornice della Riserva.

I giovani musicisti della Kinder Orchestra diretta dal Maestro Sergio Capoferri, eseguiranno brani tratti dal repertorio classico.

L’appuntamento per il concerto serale “Al tramonto”, è quindi per sabato 7 luglio alle ore 20 presso Torre sul Porto.

