SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 3 luglio.

Poco dopo le 8.30 si è ribaltata un’auto all’imbocco del sottopasso di via d’Annunzio a San Benedetto, vicino al al bar Astoria. A bordo un’anziana che è stata immediatamente soccorsa dai passanti e poi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ed è stata comunque portata in ospedale per accertamenti precauzionali.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Le Forze dell’Ordine al lavoro per i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro che ha richiamato in strada molti curiosi.

