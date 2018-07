MONTEPRANDONE – Grande successo all’Auditorium del Centro Pacetti di Centobuchi per la prima di “Donne, miti e leggende”, l’applauditissimo spettacolo delle Sirene del Nilo (Debora e Ingrid Ciriaco) al quale hanno partecipato le allieve delle varie scuole di danza orientale presenti a Martinsicuro, San Benedetto (Centro Arti d’Oriente), Centobuchi (Scuola Passi sul Pentagramma) e Teramo.

A impreziosire la serata, la partecipazione di due stelle di questa affascinante arte, vale a dire Simona Olivieri (abruzzese di nascita e milanese di adozione) e Guendalina Spinelli, in arte Amar Shahin, della scuola delle magie d’Oriente Elmas di Rimini. Due ore di autentica passione per la danza orientale nel corso del quale si sono susseguite le storie di cinque donne della mitologia: Ishtar, Orizia, Psiche, Aracne ed Eris e, al termine dello spettacolo, un allegro samba è stato il modo migliore per augurare una buona estate a tutto il folto pubblico presente.

«Grazie di cuore a tutte – hanno detto le Sirene del Nilo – Bruna, Sharon, Melissa, Alessandra, Giulia e Aurora con noi ormai da anni, ma grazie anche a Monica, Vanessa, Laura, Giulia, Ida, Roberta, Daniela, Tanya e Cristina. Un ringraziamento particolare lo facciamo a Simona e Guendalina, ma ringraziamo anche tutte le allieve che non hanno partecipato al saggio, ma che ci hanno accompagnato in questo anno accademico».

Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo il vice presidente dell’Uisp di Teramo Antonio Ercolano, Massimo Damiani per le foto, Devid Bongiovanni per il service audio e per le luci, Gabriele Viviani per le riprese video, l’amministrazione comunale di Monteprandone, il personale e la direzione del Centro Pacetti, Guerriero Traini, presidente del circolo Auser di Monteprandone e Anna Rosa Piacenti della scuola Passi sul Pentagramma.

