L’uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre era in acqua ed è stato soccorso in eliambulanza. Le sue condizioni sarebbero gravi

TORTORETO – Due turisti di Domodossola, padre e figlia, sono stati salvati mentre erano in acqua dagli addetti al salvamento della società Costa Sicura. Secondo una prima ricostruzione, i due erano in acqua quando l’uomo ha avuto un arresto cardiaco. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno riportati a riva i due e hanno iniziato le operazioni di soccorso in attesta del 118. Per il padre si è reso necessario il trasporto in ospedale in eliambulanza, vista la gravità delle sue condizioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 60 volte, 60 oggi)