La nuova gara è infatti in programma l’11 luglio alle 21,30 presso la “Sala del palio” di Acquaviva grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale

ACQUAVIVA PICENA – E’ giunto al giro di boa il campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli che è arrivato alla vigilia della sesta tappa.

La nuova gara è infatti in programma l’11 luglio alle 21,30 presso la “Sala del palio” grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Acquaviva che ha patrocinato l’evento.

Dopo la quinta giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria c’è Anna Ianni con 251 punti, a seguire Maria Teresa De Luca con 247, Lucia Sebastiani con 246, Vincenzo Ceci con 239 e Massimo Gori con 237.

In totale sono 112 le persone che stanno partecipando alla manifestazione che è composta da un totale di 10 tappe che si sono svolte presso il Circolo Ricreativo Monticelli, presso la sala polivalente del Ferrucci, presso il Circolo Tofare, presso il Circolo La Bricolla e presso la sede della Polisportiva Belvedere di Folignano.

La gara di Acquaviva, alla quale può partecipare anche chi non ha interesse al campionato provinciale, si svolgerà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese, per 4 smazzate.

Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco. Per informazioni e per le prenotazione rivolgersi al responsabile di gara Pier Luigi De Angelis (3357548616).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)