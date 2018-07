Le finalità dell’iniziativa sono quelle di promuovere stili di vita corretti e far praticare attività fisica a cittadini di ogni età che, comunque, potranno approfittare dell’occasione per meglio conoscere le bellezze

ACQUAVIVA PICENA – Mercoledì 4 luglio tornano, anche per l’estate 2018, le camminate estive organizzate dall’U.S. Acli col patrocinio dell’amministrazione comunale di Acquaviva Picena.

Le finalità dell’iniziativa sono quelle di promuovere stili di vita corretti e far praticare attività fisica a cittadini di ogni età che, comunque, potranno approfittare dell’occasione per meglio conoscere le ricchezze storiche, architettoniche, naturalistiche ed ambientali di Acquaviva Picena.

La camminata di mercoledì 4 luglio prenderà in via alle ore 21 in piazza della libertà, la partecipazione al progetto è gratuita.

Sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche o del progetto “Salute in cammino” e sul sito www.usaclimarche.com saranno pubblicate le notizie relative a tutti gli appuntamenti che saranno organizzati nell’estate 2018. Ulteriori informazioni al numero 344.2229927.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)