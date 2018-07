Una bella notizia per il territorio che vede spuntare in Provincia un altro talento nello sport. Il Comune di Monteprandone, nella figura del sindaco e vice sindaco, si complimentano con la giovane vincitrice

MONTEPRANDONE – Anais Pedroni, di Monteprandone, vince la medaglia di bronzo ai Mondiali olandesi di pattinaggio-corsa nella pista di Heerde nella 500m sprint Junior femminile.

Una bella notizia per il territorio che vede spuntare in Provincia un altro talento nello sport, in questo caso un riconoscimento raggiunto con la maglia azzurra. Il Comune di Monteprandone, nella figura del sindaco Stefano Stracci e vice sindaco Sergio Loggi, si complimentano con la giovane vincitrice per il traguardo raggiunto.

I complimenti giungono anche dalla Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 34 volte, 36 oggi)