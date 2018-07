Sul posto il personale sanitario del 118 per le prime cure mediche e la Polizia Stradale di San Benedetto per i rilievi e ricostruire la dinamica

MARINA PALMENSE – Incidente nel pomeriggio del 2 luglio.

Sulla Statale 16 si è verificato uno scontro fra auto e bici, all’altezza di Marina Palmense, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di San Benedetto intervenuta per i rilievi.

Il ciclista è caduto a terra ed è stato costretto alle prime cure mediche da parte del 118 giunto in ambulanza. Per ulteriori accertamenti è stato disposto il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona.

