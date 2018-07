E’ il momento della manifestazione di tutto il lavoro svolto durante le lezioni di danza sia per l’insegnamento della tecnica della danza sia per il lavoro coreografico che Antonella Ascani ha dedicato ai suoi ragazzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spettacolo di danza di fine anno degli allievi di Hopera Ballet Istituto Formazione Danzatori di San Benedetto Del Tronto. Hopera Ballet Istituto Formazione Danzatori con sede a San Benedetto Del Tronto è un importante centro di formazione e produzione della danza, molti sono gli artisti che si sono formati con Antonella Ascani danzatrice, coreografa, docente e fondatrice dell’istituto.

A Hopera Ballet si vive la danza come formazione artistica, culturale e personale per chi vuole dirigersi verso la carriera del danzatore e per chi vuole vivere la danza come scelta di movimento e di espressione corporea.

Lo spettacolo che conclude l’anno accademico è il momento della manifestazione di tutto il lavoro svolto durante le lezioni di danza sia per l’insegnamento della tecnica della danza sia per il lavoro coreografico che Antonella Ascani ha dedicato ai suoi splendidi ragazzi.

La prima parte è dedicata alla Danza Classica. Gli allievi dei corsi di Danza Classica si esibiranno in “La Sonnambula” su musica del grande Bellini. La seconda parte é dedicata alla Modern Dance e alla Danza Contemporanea.

Tutte le coreografie sono di Antonella Ascani.

Uno spettacolo ricco di emozioni a conclusione di un anno accademico strepitoso e denso di attività coreutiche e formative in cui gli allievi con il loro impegno e amore per la Danza hanno dato un ulteriore impulso alla loro crescita artistica e personale.

Un appuntamento attesissimo creato da Antonella Ascani che fra qualche giorno darà via alla sesta edizione del Festival Internazionale Confini di Danza .

Il Festival che si svolgerà qui a San Benedetto Del Tronto dal 16 al 21 luglio, sarà una settimana ricca di danza, eventi e spettacoli organizzati dalla direzione artistica di Antonella Ascani.

“La Danza arricchisce l’animo di chi la esegue e di chi la ammira”. Lo spettacolo inizierà alle ore 20,30, per informazioni 3298963041.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro e il giorno dello spettacolo.

