SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il Taranto F.C. 1927, nella figura del presidente Massimo Giove, del Direttore Generale Gino Montella, dello staff tecnico e della Società tutta, partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Pompei per la perdita del caro Giovanni, ex calciatore del Taranto dal 2002 al 2004″.

Così in una nota il club pugliese sulla pagina ufficiale Facebook che si unisce al dolore della famiglia per la perdita del 37enne, deceduto il primo luglio a causa di una grave malattia. Giovanni Pompei, centrocampista di ruolo, nella sua esperienza in Puglia, aveva collezionato trentotto presenze siglando un gol.

Molti i messaggi di cordoglio dei tifosi. “Poroporopoperopero, Pompei gol!” scrive un supporter ricordando il coro che partiva dalla curva tarantina.

I funerali si terranno il 3 luglio, alle 16.30, nella chiesa San Filippo Neri di San Benedetto.

