Applicata per la prima volta l’ordinanza del sindaco che prevede anche il sequestro del mezzo utilizzato per trasportare merce di dubbia provenienza

MARTINSICURO – Lotta al commercio abusivo, sequestrata merce del valore di 4mila euro durante un controllo. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Martinsicuro e dagli agenti della polizia locale che, domenica scorsa, hanno fermato una vecchia station wagon carica di merce destinata, con ogni probabilità, a rifornire i tanti vucumprà della zona. Alla guida della Ford Focus, un cittadino senegalese residente nell’Ascolano. L’uomo non ha saputo fornire una spiegazione palusibile ai militari e la merce che stava trasportando è risultata completamente abusiva. E’ entrata quindi in applicazione la recente ordinanza del sindaco che, per arginare il fenomeno del commercio abusivo, prevede anche il sequestro dei mezzi usati per trasportare merce di dubbia provenienza. Stessa sorte per l’intera mercanzia contenuta in alcuni sacchi neri trovati all’interno dell’auto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)