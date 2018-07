AGGIORNAMENTO 19.15 Come annunciato il concerto di Francesco De Gregori in programma il 4 luglio alle 21 cambia location e, dalla Fortezza, non ritenuta abbastanza capiente dalla commissione sui pubblici spettacoli, si sposta nell’Aviosuperficie Villa Selva Airpark in zona Favale di Civitella del Tronto così da accogliere i fan desiderosi di partecipare a questo evento importante per Civitella e per l’intero territorio abruzzese.

I cancelli per il concerto si apriranno alle ore 20. Alle 19,15 chi vorrà potrà godere delle note del cantautore Nanco che si esibirà in concerto insieme al quartetto d’archi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese in Piazza Filippi Pepe nel Borgo di Civitella, per poi recarsi al concerto di Francesco De Gregori.

CIVITELLA DEL TRONTO – “ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e l’Amministrazione Comunale di Civitella del Tronto stanno valutando uno spostamento dell’evento in un’area molto più ampia sempre a Civitella del Tronto, che possa offrire una capienza tale da poter accontentare le migliaia di persone rimaste senza biglietto”.

Così, in una nota, la comunicazione di un possibile spostamento della location per il concerto di Francesco De Gregori il 4 luglio alle 21.30. La Fortezza pare “piccola” di fronte alla grande richiesta di tagliandi per assistere al celebre evento.

Intanto sono stati rimessi in vendita altri mille biglietti su Internet. Il cantautore farà tappa nel Teramano per il suo “Tour 2018”.

