SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un viaggio nel tempo attraverso San Benedetto: mercoledì 4 luglio alle ore 21,30 verrà presentato allo Chalet Brasil 39 di San Benedetto il libro di Francesco Tozzi, “Come sei cambiata”, che ha avuto già molto successo e che è stato ristampato in una nuova edizione con molte immagini inedite. Il volume contiene infatti una raccolta di numerose fotografie storiche di San Benedetto ben giustapposte con le stesse immagini al giorno d’oggi: dunque una testimonianza del mutamento della città da borgo marinaro all’attuale contesto urbano, con un occhio di riguardo alle mutazioni innescate dal turismo e negli angoli più suggestivi della città.

Sarà presente l’autore Francesco Tozzi e durante la presentazione verrà proiettato il video “Una Vacanza Indimenticabile”, distribuito in Dvd nella nuova edizione del libro, contenente molte immagini relative al periodo d’oro del turismo sambenedettese. Un appuntamento, organizzato dal Club degli Incorreggibili Ottimisti in collaborazione con la Libreria “La Bibliofila”, che si prospetta ideale per tutti gli innamorati di San Benedetto, siano essi residenti che frequentatori.

