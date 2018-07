SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale – ATS n. 21 (San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone) concedono contributi economici per le famiglie che svolgono assistenza ad anziani non autosufficienti, senza aiuti esterni o con assistente domiciliare privata. Il contributo è destinato alle persone anziane non autosufficienti che vivono sole o presso un nucleo familiare. L’entità dell’assegno di cura è di 200 euro mensili per la durata di un anno.

Le domande dovranno pervenire entro il 31luglio 2018 all’Ufficio protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, anche per coloro che risiedono negli altri comuni dell’Ambito.

L’ATS 21 predisporrà una graduatoria provvisoria in base ai valori ISEE risultanti dalle domande pervenute. Seguirà una fase di valutazione complessiva del carico assistenziale a cura dell’assistente sociale del Punto Unico di Accesso – P.U.A. previa visita domiciliare. L’assegno sarà erogato previa sottoscrizione di un “patto” di assistenza domiciliare che individuerà i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali previsti.

Avviso integrale e modello di domanda sul sito dell’Ambito territoriale sociale 21 raggiungibile anche dalla home page del sito comunale.

