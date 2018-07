Torrione-Faro-Porto e Visita al Torrione e al Faro a San Benedetto del Tronto L’iniziativa è realizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service srl, Regione Marche e Camera di Commercio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti esauriti i posti per gli itinerari che hanno portato residenti e turisti nei luoghi storici della città sambenedettese, dal Torrione , con visita al Porto passando per la visita al Faro, eccezionalmente aperto per l’occasione.

Straordinario successo ottenuto dal Trekking Urbano: Torrione-Faro-Porto e Visita al Torrione e al Faro a San Benedetto del Tronto

L’iniziativa è realizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con il CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service srl, Regione Marche e Camera di Commercio di Ascoli Piceno obiettivo: la scoperta dei luoghi culturali e storici della città, passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, particolare focus sull’area portuale, in compagnia di guide d’eccezione, i pescatori.

Una settimana fa era avvenuta la conferenza di presentazione (CLICCA QUI).

“Prossima data sabato 7 luglio, ancora qualche posto disponibile” affermano gli organizzatori.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 36 volte, 36 oggi)