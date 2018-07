Per il ragazzo è scattata la contestazione amministrativa prevista dalla normativa in materia di stupefacenti, mentre sono in corso altri controlli amministrativi sui titolari

TERAMO – Controlli nel fine settimana da parte delle Forze dell’Ordine.

Nel Teramano, In particolare, sono stati sottoposti ad attente ispezione e controllo tre noti bar-pub della costa: in una struttura un giovane 22enne è stato trovato in possesso di marijuana, immediatamente sequestrata dalla Polizia.

Per il ragazzo è scattata la contestazione amministrativa prevista dalla normativa in materia di stupefacenti, mentre sono in corso altri controlli amministrativi sui titolari del pub.

