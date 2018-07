SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 4 luglio gli YDY saranno il secondo gruppo della programmazione estiva del Geko Summer Live che ospiterà una decina di gruppi emergenti provenienti da tutta Italia fino a settembre.

La band sambenedettese si presenterà con una nuova formazione rispetto all’anno passato con Daniele Olivieri alla batteria e voce, Marco Marcuzzi chitarra e voce e Danilo Ubaldi al basso, synth, campionatori e voce.

Il progetto musica degli YDY nasce dopo un mistico incontro in un resort nascosto fra le colline picene. Benché non amino la definizione di un “genere musicale” il loro sound è stato definito “rock psycho-groove” per l’unione del rock e del reggae insieme ai suoni e gli effetti della musica elettronica contemporanea, il tutto appoggiato su un groove influenzato dalla black music.

La stagione del “Geko Summer Live” sarà ricca di ospiti provenienti da tutta Italia, con band di grande qualità che si stanno imponendo nel panorama nazionale e con una offerta di generi musicali molto eterogenea. Dopo il cantautore Luca Orsini, esibitosi lo scorso mercoledì, e gli YDY, sarà il turno dei Capabrò quartetto maceratese folk mercoledì 11 luglio, degli scozzesi The Langan Band il 18 luglio per il Launch Party dell’Anime Buskers Festival, dei padovani tropical rock Hit Kunle il 25, poi la drum’n’bass live dei fiorentini Antiplastic il 1 agosto, poi ci sarà una pausa per il Diffusioni Festival a Grottammare e per il Ferragosto, quindi sarà il turno dei torninesi Materianera con il loro electro-soul il 22 agosto, del cantautore pescarese Giuliano Clerico il 29 e per finire i festaioli Direzioni Parallele il 5 settembre.

Ogni serata si svolgerà nell’accogliente Geko Village in via dei Tigli, zona Faro a San Benedetto, ad ingresso libero e sarà preceduta e chiusa dai dj set di Luca Calem e Nembo Kid.

