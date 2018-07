GIULIANOVA – Saranno tre baby calciatori teramani, selezionati durante il primo Clinc Camp Real Madrid a Giulianova, organizzato dalla “Goalden” del patron Giulio Ettorre, a partecipare alle selezioni italiane del Real Madrid presso il Centro Sportivo Zidane di Torino nel marzo del 2019.

Il migliore di tutti è stato, Alex Forcini, classe 2003, della ASD Valle del Vomano di Castelnuovo Vomano (TE), premiato come “Best in Player” (al centro della foto); Andrea Comignani, classe 2005 (a sinistra della foto), della ASD SC Baberini di Silvi (TE) e Lucio Di Giampietro, classe 2007 (a destra nella foto) della ASD FC Bonolis di Teramo. I tre baby calciatori sono stati selezionati in base ai risultati dei test effettuati durante il Clinic camp al campo “Castrum-Tiberio Orsini” di Giulianova con l’uso delle più avanzate tecnologie, i migliori ragazzi che saranno successivamente selezionati a Torino, andranno a giocare allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid nel 2019.

Sono stati in 79 ragazzi, provenienti da più parti d’Abruzzo, con un picco di presenze da parte dell’ASD Valle del Vomano con 25 ragazzi e l’ASD SC Barberini di Silvi con 8 iscritti. I ragazzi, dai 7 ai 15 anni, sono stati seguiti dallo staff composto da: Roberto Buriani, Manlio Mosca, Giulio Ettorre(Presidente della Goalden), Marco Montresor (Responsabile Italia dei Clinic Real Madrid), Massimiliano Nobile e Leonardo Barzucchi. Grazie al patrocinio della Città di Giulianova, il clinc camp, si è svolto dal 25 al 29 giugno presso il rinnovato stadio di Giulianova lido “Castrum-Tiberio Orsini”.

Le lezioni iniziavano alle 7,30 per terminare alle 17,30. Oltre all’addestramento tecnico erano previste lezioni di corso di lingua spagnola e il tradizionale ristoro con i propri tecnici. In base al grande successo ottenuto, i responsabili italiani del Real Madrid, hanno già confermato la loro presenza a Giulianova per il 2019, con data e mese da decidere.

