SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buon successo di pubblico per l’evento “Boxe sotto le stelle” che nella serata di sabato 30 giugno ha portato la nobile arte in pieno centro di San benedetto, con dieci incontri disputati all’aria aperta in Piazza Giorgini.

Diverse le categorie e le fasce d’età che hanno incrociato i guantoni nell’arco della sera. Il premio del miglior pugile della serata, deciso dalla giuria, va però al 14enne (59 chilogrammi) Marcello Di Gennaro, molto tifato dal pubblico e che, nonostante la sua età, si è reso protagonista di un incontro molto spettacolare, con tanta grinta e notevoli spostamenti avendo la meglio, alla fine, sul fiorentino Gabriele Guidi Rontani, per la categoria “Schoolboy”. Allenato dal maestro Jonny Cocci, Di Gennato era al suo 14° match in assoluto con l’Accademia Pugilistica 1923.

