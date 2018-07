6-0 al Romagna e rossoblù che è sono ormai ad un passo dall’aritmetica qualificazione alla final eight di Catania del prossimo mese di agosto. Sei vittorie in altrettante partite rappresentano il segnale forte che i campioni d’Italia hanno dato al campionato

LIGNANO SABBIADORO – Si chiude in bellezza la tappa di Lignano per la Happy Car Samb beach soccer che è ormai a un passo dall’aritmetica qualificazione alla final eight di Catania del prossimo mese di agosto. 6-0 al Romagna al termine di una partita senza tanta storia che ha avuto come spettatore divertito anche il calciatore di serie A Simone Padoin, dopo che sabato sugli spalti si era visto il portiere-rivelazione Alex Meret, di casa in Friuli.

Sei vittorie in altrettante partite rappresentano il segnale forte che i campioni d’Italia hanno dato al campionato, attendendo la prossima settimana per tentare ancora una volta di conquistare la Coppa Italia, nella finale di Viareggio alla quale, purtroppo, mancherà il capitano portoghese Bruno Novo, futuro papà.

Da rilevare che in due delle tre partite disputate a Lignano la formazione rossoblù non ha subito reti, a dimostrazione di una solidità difensiva che tornerà molto utile nei prossimi appuntamenti della Happy Car, la Coppa Italia e l’ultima tappa di campionato che assegnerà le posizioni definitive nella classifica del girone A. In rete contro il Romagna Gentilini Joseph, il “Picho” Moran e Pablo Perez, tutti con pregevoli doppiette.

«Finalmente hanno funzionato molte cose – ha detto il tecnico rossoblù Oliviero Di Lorenzo – segnale che la lavata di testa fatta alla squadra la sera prima ha fatto effetto. Qualche sbavatura c’è stata nel terzo tempo, ma a quel punto della partita direi che è quasi naturale. Dobbiamo migliorare nella gestione dell’irruenza nella nostra area, perché abbiamo subito tre rigori per altrettanti falli compiuti con l’avversario a pochi passi dalla linea di fondo e quindi non pericoloso nell’immediato. Poi ne abbiamo parati due e questo va a vanto dei nostri portieri che ci stanno dando molta sicurezza, così come tutto il reparto arretrato. Ci manca ancora mezzo punto per accedere alla finalissima per via di qualche intreccio strano con il Brescia, ma sarebbe la prima volta che una squadra che vince le prime sei partite del proprio girone non venga poi ammessa alla finale scudetto».

TABELLINI

Happy Car Sambenedettese: Pastore, Di Palma, Soares, Gentilini Joseph, Ietri, Palma, Perez, Novo, Di Tullio, Addarii, Pedro, Del Mestre, Chiodi. All.: Di Lorenzo

Romagna BS: Turchi, Pandolfi, Pagani, Papastoupolos, Amorese, Giagnorio V., D’Onofrio, Pagani, Montecalvo, Arcangeli, Salvadori, Giagnorio M. All.: Casarsa

Arbitri: Pizzol (Sandonà), Nube (Mestre), Contrafatto (Catania)

Reti: 9’ pt Perez (S), 10’ pt Joseph jr (S), 3’ st Moran (S), 7’ st Perez (S), 9’ st Moran (S), 11’ st Joseph jr (S).

