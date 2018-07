SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maurizio Sarri sembra aver fatto da apripista per i mister del nostro calcio (CLICCA QUI). Dopo l’ex allenatore del Napoli, che è stato visto più volte in Riviera (dove viene da anni a passare le vacanze) nell’ultimo mese, c’è un altro famoso allenatore di Serie A che ha scelto San Benedetto come meta delle sue vacanze.

Stiamo parlando di Gigi Delneri, ex mister di Juve, Roma, Chievo che, dopo l’ultima esperienza a Udine è in cerca di na nuova squadra per la stagione in arrivo. E nel frattempo si gode il mare all’Hotel Excelsior, il cui personale ha scattato questa foto oggi. Il tecnico di Aquileia è solo l’ultimo di una lunga serie. Ricorderete infatti, qualche anno fa, dell’arrivo sulle nostre spiagge di Antonio Conte, fresco campione d’Italia con la Juventus.

