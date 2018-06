SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Polizia, il 27 giugno, ha arrestato uno spacciatore algerino di 31 anni al termine di un’intensa attività di appostamento e pedinamento.

“Erano circa le 12, pieno centro cittadino e gli operatori vedono sopraggiungere, in sella ad una bicicletta in giovane, che, nel corso dei precedenti servizi, era stato notato mentre confabulava con giovani tossicodipendenti della città” raccontano i militari. ” Certi che lo stesso trasportasse sostanze stupefacenti occultate in bocca, con uno stratagemma riuscivano a farlo rallentare e quindi bloccarlo. L’azione rapina degli Uomini del Commissariato impediva al giovane sia di inghiottire le confezioni di droga che aveva in bocca che di disfarsi di altre confezioni che stringeva nella mano.”

Una volta immobilizzato lo spacciatore è stato trovato in possesso di 10 involucri di eroina in un pacchetto di sigarette che stringeva in una mano e altri 9 in bocca. Un altro involucro è stato invece trovato nel portafoglio. Lo spacciatore, ai controlli successivi risulta ai poliziotti pluripregiudicato ed era uscito di carcere, dopo 7 anni, appena il 20 febbraio scorso. L’arresto è stato convalidato ieri e l’algerino al momento è in custodia cautelare in carcere. In attesa del processo che è stato fissato il 24 settembre.

