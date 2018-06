I campioni d’Italia hanno regolato agevolmente la matricola Unione Bragno per 8-3, avvicinandosi ulteriormente alla fase finale del campionato di Serie A-On di beach soccer, in programma a Catania

LIGNANO SABBIADORO – La Happy Car Samb beach soccer sale sull’ottovolante e ora è a un passo dalla qualificazione alla final eight del campionato di Serie A-On 2018. I campioni d’Italia hanno regolato agevolmente la matricola Unione Bragno per 8-3, grazie a una partenza sprint e a un secondo acuto nella ripresa che hanno consentito ai rossoblù di segnare altre tre reti. Ciliegina sulla torta la marcatura finale di Simone Del Mestre, portiere della Samb e della nazionale italiana.

“Abbiamo fatto qualcosa di meglio della prima partita – commenta l’allenatore dei sambenedettesi Oliviero Di Lorenzo – nella fase iniziale della gara, ma poi nel finale abbiamo avuto troppe distrazioni. Non sono soddisfatto, perché se giocheremo così, in modo troppo individuale, contro le avversarie più forti non avremo vita facile. Sono esigente per natura, lo so, ma adesso ne parlerò con la squadra e probabilmente dovrò usare i toni forti”.

“Questa tappa – prosegue – ci serve anche per preparare la finale di Coppa Italia di Viareggio, visto che tra rientro a casa e partenza per la Versilia, avremo sì e no un paio di giorni e peraltro ci mancherà ancora Bruno Novo. Giochiamo troppo a strappi e non riesco a comprenderne la motivazione e spero contro il Romagna di poter vedere qualche ulteriore miglioramento, visto che, pur con tutto il rispetto, è una formazione alla nostra portata. Mi aspettavo di più da alcuni giocatori che invece vedo usare troppa superficialità in alcune situazioni, specialmente nell’ultimo tocco. Costruiamo molto, segniamo molto, ma sbagliamo troppo sotto porta”.

Domenica alla 16.30 contro il Romagna, la Happy Car Samb cercherà di conquistare con una giornata di anticipo l’aritmetica qualificazione per la finalissima di Catania.

Tabellini:

Unione Bragno: Binello, Tosques, Perego, Cosentino, Ventura, Montalto, Bottinelli, Cattardico, Gaspari, Sassari, Mao, Stefanz. All: Cattardico

Happy Car Sambenedettese: Pastore, Di Palma, Soares, Gentilini Joseph, Ietri, Palma, Perez, Novo, Di Tullio, Addarii, Moran, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

Arbitri: Gosetto (Schio), Tranchina (Udine), Musumeci (Catania)

Reti: 4’ pt Di Tullio (S), 7’ pt Moran (S), 8’ pt Jordan (S), 1’ st rig. Cattardico (UB), 6’ st Jordan (S), 9’ st Jordan (S), 10’ st Ietri (S), 4’ tt Cattardico (UB), 5’tt Cattardico (UB), 8’ tt Gentilini Joseph (S), 10’ tt Del Mestre (S).

