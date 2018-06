“Boxe sotto le stelle” è in programma in Piazza Giorgini dalle 20 e 30. Incrociano i guantoni i migliori pugili dell’Accademia Pugilistica 1923

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 30 giugno, a partire dalle ore 20.30, torna in Piazza Giorgini “Boxe sotto le Stelle”, una serata di sport che vedrà salire sul ring i migliori pugili dell’Accademia Pugilistica 1923 di San Benedetto del Tronto per confrontarsi in sfide emozionanti con atleti delle più blasonate scuole della noble art delle Marche e della Toscana.

Dieci gli incontri previsti per tutte le categorie. Per gli schoolboys (13-14 anni) match attesissimo quello tra il finalista ai campionati italiani in rappresentanza della pugilistica toscana “Samurai Gym” e il giovanissimo promettente Marcello Di Gennaro in forza all’”Accademia Pugilistica 1923”; ma ancora incontri che promettono spettacolo con gli Junior pesi medi e quattro elettrizzanti sfide nella categoria Senior pesi 60 kg, 64 kg, 69, kg e dulcis in fundo con il confronto degli 81 kg (Mediomassimi) che vedrà Christian Camaioni incrociare i guantoni con Andrea Dell’Olio per una sfida tutta sambenedettese.

Gran finale con gli Elite (senza caschetto) per una serata di sport che certamente non deluderà le aspettative degli amanti dello sport più antico del mondo.

