LIGNANO SABBIADORO – Debutto vittorioso con tanto di “manita” per la Happy Car Samb nella seconda giornata del raggruppamento settentrionale di Serie A-On di beach soccer. I rossoblù del presidente Pasqualini hanno sconfitto con un netto 5-0 la Vastese, mantenendo la vetta della classifica, sempre in coabitazione con Viareggio e Lazio, grazie alla quarta vittoria in altrettante partite.

Senza Bruno Novo, in procinto di divenire papà, Di Lorenzo si affida a Perez, Jordan e Moran come stranieri, anche se all’inizio dà fiducia ad Addarii. Il primo tempo è una lunga fase di studio e infatti la frazione termina su un inconsueto punteggio di 0-0, con i rossoblù che hanno avuto due occasioni con Di Palma, entrambe terminate alte sulla traversa.

Ma in apertura di ripresa si sbloccano i rossoblù e basta un’invenzione di Moran per fornire a Gentilini Joseph la palla del vantaggio, con il raddoppio che giunge poco dopo, grazie a una rovesciata di Perez, subito seguito da un gioiello di Michele Di Palma, che con un pallonetto da centro campo trova Cianci fuori dai pali per il 3-0. Allo spirare del secondo tempo arriva la doppietta di Gentilini Joseph su invitante suggerimento di Ietri e la frazione si conclude 4-0 per la Happy Car.

In apertura del terzo tempo va ancora a segno il giovanissimo italo-brasiliano (classe 2000) Gentilini Joseph con una sberla da lontano di rara precisione. Il resto è pura accademia e adesso avanti con il prossimo incontro che sabato alle 16.30 vedrà di fronte Palma e compagni e il fanalino di coda Unione Bragno.

«Lo avevo previsto – è il commento dell’allenatore Di Lorenzo – dobbiamo sempre giocare da squadra se vogliamo vincere. Non sono soddisfatto, nonostante la vittoria, perché all’inizio siamo stati superficiali e giocando così non si va da nessuna parte. Dal secondo tempo è uscita la nostra maggiore qualità e alla fine abbiamo vinto, ma spero che i ragazzi abbiano imparato la lezione e domani mi aspetto di vedere un atteggiamento differente».

Vastese: Cianci, Raspa, Luongo, Menna, Meier, Morciano, Argentieri, Ciccotosto, Antenucci, Maccione, Di Foglio, Pollutri. All: Sabalino

Happy Car Sambenettese: Pastore, Di Palma, Soares, Gentilini Joseph, Ietri, Palma, Perez, Novo, Di Tullio, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

Arbitri: Pizzol (San Donà di Piave), Mancini (Ancona), Spezzati (Padova)

Reti: 2’ pt Joseph (S), 5’ pt Perez (S), 6’ pt Di Palma (S), 12’ st Joseph (S), 4’ tt Joseph

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 2 oggi)