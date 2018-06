MARTINSICURO – Sono iniziati i lavori di completamento e miglioramento del ponte ciclopedonale sul fiume Vibrata. Il progetto prevede la realizzazione di opere complementari di raccordo per il transito ed il passaggio in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti sulla struttura in legno che collega Villa Rosa ad Alba Adriatica e che ha una lunghezza complessiva di circa 80,00 ml. In particolare gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle rampe di accesso nord e sud con l’installazione di parapetti di protezione laterali, l’installazione di dissuasori in legno e in acciaio e l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale per meglio disciplinare il transito sul ponte stesso.

Più precisamente si procederà alla installazione di parapetti di protezione laterali in legno dello stesso disegno e degli stessi materiali dei parapetti installati sull’impalcato del nuovo ponte; al montaggio di dissuasori in legno ed acciaio per la separazione dei percorsi pedonali e ciclabili; l’installazione di segnaletica verticale, montata sui portali in ingresso dell’impalcato ponte, per meglio segnalare i percorsi dedicati nel rispetto del Codice della Strada; al posizionamento di segnaletica orizzontale (strisce gialle e bianche) per la delimitazione del percorso pedonale e ciclabile, al trattamento di protezione superficiale del corrimano in legno. Il totale dell’importo del progetto è di circa 23 mila euro.

“Con questi interventi andiamo a completare un’opera di importanza strategica per il nostro territorio avviata nel corso della precedente consiliatura” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani. “Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Assessore regionale Dino Pepe per aver contribuito in maniera determinante al finanziamento di questa importante opera di collegamento che oggi viene completata con fondi comunali”.

