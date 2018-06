Domani ultimo giorno in polizia locale per “Vincenzino” che ha voluto salutare colleghi, istituzioni e tanti amici in sala consiliare. Il sindaco Vagnoni ha consegnato al tenente una targa ricordo

MARTINSICURO – Dopo 42 anni di servizio il tenente Vincenzo De Santis va in pensione. Domani ultimo giorno di servizio in polizia locale per “Vincenzino” che nella tarda mattinata odierna, nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro, ha voluto salutare colleghi, istituzioni e amici . Prima del brindisi, il sindaco Massimo Vagnoni ha consegnato al tenente una targa celebrativa ringraziandolo per l’ottimo lavoro svolto durante la sua carriera da ufficiale all’interno del comando della polizia urbana dove per alcuni anni aveva rivestito anche il ruolo di comandante.

“Dopo 42 anni siamo arrivati ai saluti – le parole del tenente De Santis – Ci tengo a ringraziare tutti i colleghi con i quali ho avuto l’onore di lavorare in tutti questi anni, tutti i comandanti che si sono succeduti e il luogotenente dei carabinieri Antonio Romano per la collaborazione durante i tanti servizi portati a termine insieme. Un grazie di cuore poi alla mia famiglia che mi ha sempre sopportato e supportato, soprattutto nei momenti più difficili. Auguro al comando della polizia locale ti continuare a lavorare sempre nel migliore dei modi per il bene della nostra città”.

