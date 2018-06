30 giugno e 1 luglio presso l’antico borgo Marano, un evento nato dalla collaborazione del Comune di Cupra con Massimo Croci. Saranno presenti artisti come: Chris Lowe, il frontman dei Nobraino Lorenzo Kruger, The Niro, Mattia Boschi e molti altri

CUPRA MARITTIMA – Si entra nel vivo dell’estate cuprense, con un ricco calendario di eventi e molte piacevoli novità, tra queste c’è il “Folk Street Festival”, che si terrà nello splendido borgo di Marano sabato 30 giugno e domenica 1 luglio.

Il Festival, che si avvale anche del patrocinio della Regione Marche, con il contributo del consigliere regionale Fabio Urbinati, porterà nella cittadina della Riviera alcune tra le più interessanti proposte del genere Indie Folk, come: il cantautore Newyorkese Chris Lowe, il frontman dei Nobraino Lorenzo Kruger, The Niro, Mattia Boschi e molti altri.

Dichiara l’assessore alla Cultura Mario Pulcini: “Era nostra intenzione quella di rinnovare le proposte per il calendario estivo, uscendo dal consueto target turistico per cercare di raggiungere un pubblico più giovane e attirare i moltissimi turisti che affollano il nostro territorio”.

“L’idea del Festival – continua Pulcini – e’ nata da uno scambio di idee con Massimo Croci della Seventeen Eventi. Abbiamo pensato che il genere Folk, inteso nella sua accezione più ampia, potesse essere quello più versatile per permetterci di rendere l’evento sempre più accattivante nel tempo, andando quindi ad innovare la proposta artistica con l’inserimento di generi meno commerciali”.

Il territorio non si caratterizza solo per il mare, ma anche per il ricco patrimonio storico, e manifestazioni come queste possono portare i visitatori a conoscere angoli poco visitati del nostro paese. Durante le serate sarà possibile degustare cibi locali nei due ristoranti del borgo, o assaggiare i prodotti tipici negli stand del festival, accompagnati dalle ottime birre dell’associazione “Marche di birra”. Saranno presenti bancarelle di artigianato, bus navetta dalla piazza della Libertà ed il djset di Alessandro Biocca con il suo fantastico furgoncino giallo di “Fatti un giro”, insomma tutti gli ingredienti per passare due piacevoli serate a Cupra Marittima.

Programma

Sabato 30 giugno: Supermarket/ Caboose/Lovespon/Slavi-Bravissime Persone

Domenica 1 luglio: Rita Zingariello/ Chris Lowe/ Theniro+Mattia Boschi/ Lorenzo Kruker

