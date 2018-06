Il destinatario avrà diritto ad un’indennità mensile di 700 euro a fronte di 25 ore settimanali di impegno, per un periodo massimo di nove mesi.

CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra ha dato l’avvio alle attività amministrative nell’ambito del POR Marche 2014/2020, la delibera. Queste sono necessarie per l’attuazione della delibera di giunta regionale, grazie alla quale sono state definite le linee guida per la realizzazione di progetti di crescita ed integrazione promossi dai comuni che coinvolgano disoccupati over 30.

“Un intervento sperimentale – asserisce l’Amministrazione – con cui la regione promuove delle azioni atte a favorire il coinvolgimento dei cittadini in progetti aventi lo scopo di migliorare i servizi della loro collettività. Si vuole contrastare la disoccupazione di lunga durata, attraverso un’esperienza lavorativa che accresca le competenze e conoscenze. Per il nostro comune si tratta di 3 beneficiari totali nell’arco di un triennio.”

I soggetti destinatari sono i disoccupati iscritti presso i Centri per L’Impiego. Sono previsti diversi requisiti, tra cui essere diplomati o laureati, aver compiuto i 30 anni di età, non essere percettori di ammortizzatori sociali o di trattamenti pensionistici, ecc.

Il destinatario avrà diritto ad un’indennità mensile di 700 euro a fronte di 25 ore settimanali di impegno, per un periodo massimo di nove mesi.

Le persone interessate dovranno presentare la loro manifestazione di interesse presso i Centri per L’Impiego, che daranno pubblicità all’intervento mediante uno specifico Avviso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 70 volte, 70 oggi)