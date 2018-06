a cura di Matteo di Lorenzo e Danilo Piccinini

GROTTAMMARE – Torna anche per il 2018 l’appuntamento con “Cinema d’Estate”, una serie di proiezioni di pellicole all’aperto, a cura del Cinema Margherita, che si terranno tutti i giorni alle 21 e 30 fra Grottammare, via Marconi 50 e Cupra Marittima, via Cavour 27. Prezzi: 5,50 euro per l’intero, 4,50 per il ridotto. Il primo film in programma è “Sergio & Sergei”, in proiezione a Grottammare il 28 Giugno, con ingresso gratuito. Il film prende spunto dalle vicende di un cosmonauta russo bloccato nello spazio, Sergei Krikalev, che entra in contatto con Sergio, un radioamatore e professore universitario di stampo marxista. Non potendo tornare sulla Terra causa mancanza di fondi da parte dell’agenzia spaziale, Sergei chiede aiuto a Sergio; questi si rivolge ad un suo amico con cui è in contatto via radio, un enigmatico americano che coinvolge anche la Nasa. Il 2 Luglio, sempre a Grottammare, verrà proiettato “Ella & Jhon”, film diretto da Paolo Virzì, candidato ai Gloden Globe, nel quale una coppia di ottantenni decide di partire per un lungo viaggio alla ricerca di una nuova vita.

A 50 anni dall’uscita nelle sale, torna a Cupra il capolavoro di Kubrick “2001: Odissea nello Spazio”, vincitore, tra gli altri, del Premio Oscar per la migliore regia e per la miglior sceneggiatura originale. Il film tratta in maniera eccelsa del problema esistenziale dell’uomo e del comportamento omogeneo di qualsiasi essere vivente nei confronti di ciò che non conosciamo. Diretto da Gabriele Muccino è “A Casa Tutti Bene”, in programma per il 6 e il 26 Luglio a Grottammare, film, candidato cinque volte ai Nastri d’Argento, che parla di una famiglia in crisi, con tutti i suoi problemi ed intrecci. Degno di nota è “Lazzaro Felice”, film diretto da Alice Rohwacher e fresco vincitore della miglior sceneggiatura a Cannes 2018. Verrà proiettato a Grottammare il 9 di Luglio. Basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” è capolavoro di Kenneth Branagh, il quale veste i panni del protagonista. Ambientato nella Russia della metà del Diciannovesimo secolo, “Il Giovane Karl Marx”, racconta la storia dell’omonimo protagonista, che a soli 26 anni è costrretto a rifugiarsi a Parigi assieme alla moglie Jenny. Qui Karl conosce Friedrich Engels, che simpatizza le sue ideologie rivoluzionarie. Il film sarà riprodotto sul grande schermo il 13 Luglio a Grottammare.

Premiato al Festival di Cannes, verrà proiettato il 15 Luglio a Grottammare “Dogman”, che parla di Marcello, un uomo che vive nella periferia di Roma; possiede un locale di tolettatura per cani e, per arrotondare, spaccia cocaina. Questo fatto lo porta ad instaurare un’amicizia con Simone, delinquente locale, che lo farà arrestare ingiustamente.

Spin-off della celebre saga “Star Wars”, “Solo: A Star Wars Story” narra le vicende di Ian Solo prima di “Star Wars Episodio IV – Una Nuova Speranza”: qui il giovane insegue il suo sogno di pilotare una nave spaziale per sfuggire all’oppressione con Qi’ra, la ragazza che ama. Il film sarà proiettato il 19 Luglio a Grottammare. Diretto da Guillermo Del Toro, “The Shape of Water”, vincitore di una serie infinita di premi, tra cui l’Oscar come miglior film e il Golden Globe come miglior colonna sonora originale. Il film è ambientato nella Baltimora del 1962, in piena guerra fredda e parla di Elisa Esposito, donna affetta da mutismo, che lavora come addetta alle pulizie in un laboratorio governativo. Un giorno al laboratorio viene portata una creatura anfibia dall’aspetto umanoide; Elisa rimane molto affascinata dalla creatura, al punto che si reca nascostamente a farle visita. L’anfibio rischia però di essere ucciso, destino dal quale la donna cercherà di salvarlo. Il film verrà riprodotto a Grottammare il 23 Luglio.

Il nuovo capolavoro Pixar “Coco”, sbarca a Grottammare il 24 Luglio. Il film vincitore di due Premi Oscar e un Golden Globe, parla di Miguel, un ragazzino con in tasca un grande sogno: quello di diventare un musicista. Purtroppo, però, nella sua famiglia la musica è bandita. Il giorno dei morti, tuttavia, decide di rubare una chitarra da una tomba, ritrovandosi a oltrepassare il ponte che divide il mondo dei vivi da quello dei morti. Film record di incassi, “Avengers: Infinity War”, capolavoro Marvel, narra della più grande battaglia fatta dagli eroi di Stan Lee. Thanos, il titano pazzo, è deciso ad ottenere le gemme dell’infinito, che gli conferirebbero un potere smisurato. Per fermarlo, tutti gli eroi Marvel dovranno coalizzarsi. Il film verrà proiettato a Grottammare il 29 Luglio.

Basato sul famoso romanzo di André Aciman, “Chiamami Col Tuo Nome” è un racconto sensuale e trascendente sul turbinio di emozioni del primo amore Elio Perlman nei confronti di Oliver. Il film, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, verrà riprodotto il 31 Luglio a Grottammare.

