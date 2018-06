PORTO SAN GIORGIO – La Volley Rò Roma ha vinto la terza edizione di Volley Futuro, torneo di pallavolo femminile riservato alle atlete della categoria Under 13 e svoltosi a Porto San Giorgio per l’organizzazione di Volley Angels Project.

La compagine romana, che nel medesimo weekend ha festeggiato la conquista del terzo titolo nazionale giovanile (Under 14, Under 16 e Under 18), ha preceduto nella classifica finale le venete della Bremes Union Volley, la Vpm Volley Angels Project (vice campionessa marchigiana), la Pallavolo Comunanza, la Tombolini Motor Company Porto San Giorgio e la Conad Porto Sant’Elpidio.

Il torneo è risultato essere di alto livello, con la Volley Rò che ha perso un solo set in tutta la competizione, ed è stata un’occasione importantissima per il turismo sportivo, visto che molti dei genitori delle ragazze romane e di quelle venete hanno approfittato dell’occasione per fare una breve vacanza in riva all’Adriatico.

Inoltre, c’è stato un gemellaggio tra la società organizzatrice e la Volley Rò e, visto il valore assoluto delle capitoline, c’è da credere che i vantaggi si vedranno ben presto, anche perché a settembre le ragazze del direttore sportivo Fulvio Taffoni renderanno visita alle romane, recandosi nella Capitale per un collegiale. Infine, in questi giorni, un’atleta della Vpm, Felicia Casarin, si trova a Roma per svolgere alcuni allenamenti insieme alla squadra laziale.

