PUBBLIREDAZIONALE – Il Viniles “Cibo e Musica “, da sempre uno dei locali “culto” della movida sambenedettese, apre le porte per offrire al pubblico la sua selezione musicale.

Il locale, situato a San Benedetto in viale Trieste 9 sul lungomare Nord, presenta “Make a Wish”: dal giovedì alla domenica è un must l’aperitivo alle ore 18 e 30 per poi passare a rilassarsi in giardino con la cenetta a partire dalle 20 e 30. Dalle ore 23 si invita tutti a scendere in pista e a ballare a ritmo della musica del Dj Set.

All’evento sarà presente anche Gianni Schiuma, notissimo vocalist e dj, nonché gestore del Viniles, che si riconferma, ancora una volta, ricco di idee e di iniziative mirate a coinvolgere tutto il territorio sambenedettese.

