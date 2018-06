MARTINSICURO – Via libera alla celebrazione dei matrimoni in spiaggia.

L’Amministrazione comunale, con apposita delibera n. 98 del 14/06/2018, ha approvato la celebrazione di matrimoni civili in ambiti aperti e naturali quali stabilimenti o chioschi presenti sulla spiaggia. L’Area Affari Generali del Comune di Martinsicuro procederà a pubblicare un avviso sull’Albo Pretorio dell’Ente, valevole per tre anni, in cui i concessionari che intendono aderire a questa importante novità dovranno presentare propria istanza secondo il modulo scaricabile sul sito istituzionale nel quale dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti.

I concessionari dovranno comunicare la loro disponibilità e riservare per il rito nuziale una proporzione di locale/spazio di almeno 25 mq, per un tempo limitato non inferiore ad un’ora, nel periodo compreso tra il 01/05 ed il 15/10 di ciascun anno e negli orari compresi tra le ore 09:00 e le 13:00 e tra le 16:00 e le 18:30, durante il quale, in detta porzione di area, non è consentita la libera fruizione da parte di altri soggetti. Le domande di adesione dovranno essere indirizzate al Capo Area Affari Generali del Comune di Martinsicuro e trasmesse mediante consegna a mano da effettuarsi al protocollo dell’Ente; mediante raccomandata A/R; tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata affarigenerali@pec.martinsicuro.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’ avviso all’albo pretorio dell’Ente.

“Si tratta di un ulteriore importante servizio che i nostri balneatori ed albergatori potranno offrire a residenti e turisti sulle spiagge di Martinsicuro e Villa Rosa che, ne siamo convinti, andrà ad arricchire l’offerta turistica, e non solo, del nostro territorio” sottolineano il primo cittadino truentino, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato ai Servizi Demografici, Cinzia Rossetti. “L’auspicio è che in tanti aderiscano così da trasformare la nostra Città in una meta ambita e ricercata per questo tipo di cerimonie che, negli ultimi anni, hanno visto una decisa impennata in tutto il Paese”.

