SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato giugno alla nostra redazione dal Comune di San benedetto.

“Questa mattina, accompagnato dal segretario generale Edoardo Antuono che in questo periodo svolge le funzioni di dirigente del Corpo, il sindaco Pasqualino Piunti ha riunito nella vecchia sala consiliare di piazza Battisti gli appartenenti alla Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto.

“All’inizio della stagione estiva – dice il Sindaco – ho voluto manifestare la gratitudine mia personale e di tutta la città per il lavoro che uomini e donne della Polizia Municipale svolgono a tutela della collettività, spesso oltre gli stretti doveri d’ufficio e nonostante in questo momento siano privi del loro Comandante a cui rinnoviamo gli auguri di una pronta e completa guarigione”.

“Da qualche tempo, poi, oltre allo svolgimento dei tradizionali compiti, i nostri agenti sono chiamati ad uno sforzo particolare per contrastare gli effetti deleteri della cosiddetta movida molesta e per combattere l’abusivismo commerciale. In questo senso ho assicurato loro che, come è stato ribadito anche nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, saranno al loro fianco anche gli operatori delle altre forze dell’ordine”.

Il personale ha evidenziato la necessità di procedere ad un riconoscimento a questo impegno anche attraverso l’istituto contrattuale delle particolari responsabilità. “Con il segretario generale abbiamo assicurato – conclude Piunti – che questo argomento sarà portato al tavolo della contrattazione sindacale dalla parte pubblica trattante”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)