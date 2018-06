SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono gli appuntamenti degli “Incontri con l’autore”. Il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana presenterà il suo libro “Un paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi” venerdì 29 giugno alle ore 21.30 presso la Palazzina azzurra. Converseranno con l’autore Gerardo Villanacci e Silvio Venieri.

Dalla quarta di copertina: “Tra partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando e leader che nel giro di pochi mesi compiono un’inarrestabile ascesa e una rovinosa caduta, nei venticinque anni della Seconda Repubblica gli italiani hanno vissuto il crollo di tutti i tradizionali fronti politici. Dal suo osservatorio privilegiato di direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana coglie le tensioni generate da queste dinamiche e, con l’aiuto delle irriverenti vignette di Giannelli, traccia una panoramica dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e la scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, la sua rinascita e le nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta nazionalista della Lega Nord.

In un’analisi a tutto campo, e con retroscena e ritratti dei protagonisti che ha conosciuto «da vicino» (da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni e Prodi), Fontana si chiede se sia possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza della situazione.

E soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia eliminare odi e rivalità per mettersi davvero al servizio del nostro Paese e per formare un nuovo governo finalmente solido e duraturo. Un’analisi politica preziosa per capire la situazione italiana post elezioni 2018”.

